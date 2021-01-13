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Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампа
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампа

Кирилл Николаев

В мире

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел отказался собрать находящийся на каникулах сенат для рассмотрения импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 13 января, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, план демократов о досрочном отстранении Трампа от власти до истечения его полномочий не состоится.

Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа. Демократы намерены вынести Трампу импичмент 13 января, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате.

Ранее телеканал CNN опубликовал текст резолюции об объявлении импичмента действующего президента США Дональда Трампа, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей. Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером. Позднее появилась информация о том, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддерживают резолюцию об импичменте Трампа.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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