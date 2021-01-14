Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Великолепная!»: Навка в новом образе поздравила россиян со старым Новым годом
Татьяна Навка / Фото: instagram.com/tatiana_navka

«Великолепная!»: Навка в новом образе поздравила россиян со старым Новым годом

Юлия Курганова

Звезды

Фигуристка Татьяна Навка поздравила россиян со старым Новым годом. На своей странице в соцсети она опубликовала фото, на котором позирует в кабриолете в сверкающем платье в пол с пайетками.

Наряд спортсменки дополнен белоснежной шубой и голливудскими локонами. Снимок был сделан, когда снимались выступления звезд для новогодней ночи в центре столицы.

— Волшебного вам вечера, чудесной ночи и прекрасного старого Нового Года! Пусть гармония, тепло, уют и благополучие процветают в ваших домах, сердцах, душах и умах! — написала Навка.

Фанаты восхитились образом знаменитости и оставили множество комплиментов.

«Танюша, вы роскошная женщина»; «Вы очень красивая женщина!»; «Великолепная!»; «Просто зимняя фея», — написали фолловеры.

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она воспитывает шестилетнюю дочку Надежду от пресс-секретаря президента РФ. Также от первого брака у фигуристки есть дочь Александра Жулина, которая учится в МГИМО.

Читайте также: «Пришлось завоевывать»: Песков рассказал о знакомстве с Навкой

новогодние поздравленияТатьяна Навкафото
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте