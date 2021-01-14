«Великолепная!»: Навка в новом образе поздравила россиян со старым Новым годом

Татьяна Навка / Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фигуристка Татьяна Навка поздравила россиян со старым Новым годом. На своей странице в соцсети она опубликовала фото, на котором позирует в кабриолете в сверкающем платье в пол с пайетками.

Наряд спортсменки дополнен белоснежной шубой и голливудскими локонами. Снимок был сделан, когда снимались выступления звезд для новогодней ночи в центре столицы.

— Волшебного вам вечера, чудесной ночи и прекрасного старого Нового Года! Пусть гармония, тепло, уют и благополучие процветают в ваших домах, сердцах, душах и умах! — написала Навка.

Фанаты восхитились образом знаменитости и оставили множество комплиментов.

«Танюша, вы роскошная женщина»; «Вы очень красивая женщина!»; «Великолепная!»; «Просто зимняя фея», — написали фолловеры.

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Она воспитывает шестилетнюю дочку Надежду от пресс-секретаря президента РФ. Также от первого брака у фигуристки есть дочь Александра Жулина, которая учится в МГИМО.

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