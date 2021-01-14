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Эксперт озвучил прогноз по ценам на бензин в 2021 году
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперт озвучил прогноз по ценам на бензин в 2021 году

Ростислав Зубков

Экономика

Конечные потребители в России вряд ли ощутят рост цен на бензин в 2021 году. Такое мнение выразил генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

— Что касается цен на бензин, то для конечного потребителя они будут относительно стабильными — мы не ожидаем роста цен выше уровня официальной инфляции, — заявил он РИА Новости.

Аналитик пояснил, что сильного подорожания топлива не ожидается, поскольку этот розничный рынок «социально чувствительный» для властей, которые «неформально» регулируют стоимость бензина.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2020 году бензин Аи-92 прибавил в стоимости два процента. По словам замглавы кабмина, это намного ниже темпов инфляции. Росстат уточнял, что она составила 4,91 процента.

Новак также подчеркивал, что для контроля за ценами на бензин был создан демпфирующий механизм.

Напомним, демпфер разработали в 2018 году. Суть механизма состоит в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС вне зависимости от стоимости нефти. Механизм действует на цену топлива балансирующим образом, так как при росте стоимости черного золота компании получают субсидию из бюджета для сдерживания роста розничной цены топлива на внутреннем рынке не выше инфляции.

Читайте также: «Нас всех предупреждали»: чем обернется для россиян рост цен на бензин

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