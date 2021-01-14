Кабмин поручил подготовить проект о выделении денег на лекарства от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Министерства здравоохранения и финансов России подготовят проект распоряжения о предоставлении в 2021 году денег для закупки лекарств от коронавируса для тех, кто лечится дома. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, который ранее провел заседание президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением инфекции.

Проект распоряжения должен быть представлен до 15 января.

Ранее Мишустин поручил следить за ситуацией с ковидом после новогодних каникул.

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