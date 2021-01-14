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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 7049 пациентов за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 7049 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Город

Московские врачи вылечили от коронавируса 7049 пациентов за сутки. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 722 487.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 7049 пациентов за суткиФото: Оперштаб

За последние 24 часа в столице выявили 5893 случая COVID-19. В городе госпитализировали 1591 человека, скончались 68 пациентов.

Ранее сообщалось, что правительство столицы заключило соглашение с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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