Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 7049 пациентов за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса 7049 пациентов за сутки. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 722 487.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в столице выявили 5893 случая COVID-19. В городе госпитализировали 1591 человека, скончались 68 пациентов.

Ранее сообщалось, что правительство столицы заключило соглашение с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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