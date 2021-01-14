В Москве за сутки выявили 5893 новых случая COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 5893 случая коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Так, общее число зафиксированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 877 428.

Фото: Оперштаб

Всего в стране выявили 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки COVID-19 зафиксировали у 24 763 человек.

Ранее сообщалось, что правительство столицы заключило соглашение с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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