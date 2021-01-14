Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
В Москве за сутки выявили 5893 новых случая COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 5893 новых случая COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 5893 случая коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Так, общее число зафиксированных случаев коронавируса в городе с начала пандемии составило 877 428.

В Москве за сутки выявили 5893 новых случая COVID-19Фото: Оперштаб

Всего в стране выявили 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки COVID-19 зафиксировали у 24 763 человек.

Ранее сообщалось, что правительство столицы заключило соглашение с 34 частными клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открылись в Москве

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Все мнения
О проекте