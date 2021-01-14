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Коронавирус выявили у 24 763 человек в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 24 763 человек в России за сутки

Ростислав Зубков

Общество

За минувшие сутки коронавирус нашли у 24 763 человек в России. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией на четверг, 14 января.

Среди регионов наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Москве (5893), Петербурге (3041) и Подмосковье (1263).

Коронавирус выявили у 24 763 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа жертвами ковида стали 570 человек. Еще 27 956 — вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 3 495 816 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. При этом 2 882 044 пациента переболели и выздоровели, 63 940 — скончались.

Коронавирус выявили у 24 763 человек в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему у пациентов с ковидом проявляются разные симптомы.

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