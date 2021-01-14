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Гинцбург заявил о выходе на производство 3,5 миллиона доз «Спутника V» в месяц
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Гинцбург заявил о выходе на производство 3,5 миллиона доз «Спутника V» в месяц

Ростислав Зубков

Общество

Выпуск вакцины «Спутник V» вышел на объем три с половиной миллиона доз препарата в месяц. Об этом в четверг, 14 января, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— До 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины, так что мы вышли фактически на 3,5 миллиона доз вакцины в месяц, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что в настоящее время за участниками стартовавших в сентябре пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса продолжается наблюдение. Никаких новых побочных эффектов у добровольцев нет.

Ранее Гинцбург рассказал об особенности поставок вакцины «Спутник V» за рубеж.

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