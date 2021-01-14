Сергей Собянин заявил, что запись на вакцинацию от COVID при необходимости расширят

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Если места на вакцинирование от коронавируса заполнятся, то запись продлят на период до трех недель. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что пока в течение ближайших двух недель имеются места на вакцинацию.

— Пока в двухнедельной записи есть свободные лоты, всегда можно записаться. Если будет более напряженная какая-то история, продлим запись до трех недель, но, я надеюсь, что это даже не понадобится, — заявил Сергей Собянин в рамках эфира на канала «Россия 24».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Он отметил, что решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Также Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции в столице.

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