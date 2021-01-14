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Сергей Собянин заявил, что запись на вакцинацию от COVID при необходимости расширят
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин заявил, что запись на вакцинацию от COVID при необходимости расширят

Ксения Монахова

Город

Если места на вакцинирование от коронавируса заполнятся, то запись продлят на период до трех недель. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что пока в течение ближайших двух недель имеются места на вакцинацию.

— Пока в двухнедельной записи есть свободные лоты, всегда можно записаться. Если будет более напряженная какая-то история, продлим запись до трех недель, но, я надеюсь, что это даже не понадобится, — заявил Сергей Собянин в рамках эфира на канала «Россия 24».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Он отметил, что решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Также Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции в столице.

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