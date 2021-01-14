Мэр Москвы: Прививка от COVID-19 защищает дольше, чем антитела переболевших

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Прививка от коронавирусной инфекции защищает дольше, чем антитела переболевших, однако требуется время для изучения данного вопроса. Об этом в четверг, 14 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что по идее прививка должна более стабильно и более долго защищать человека от заболевания.

— Что касается переболевших, пока мы не увидим большие данные, в течение года сложно сказать, сколько такой иммунный статус будет сохраняться. Собственно, и привитых мы до конца еще не знаем. Все покажет время, — отметил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице зафиксировано серьезное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников. Он отметил, что решение об ослаблении или продлении ограничений в Москве будет приниматься на следующей неделе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Также Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции в столице.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы расширят категории лиц, которым можно сделать прививку от COVID-19