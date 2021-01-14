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Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Общество

Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» возможной попыткой несанкционированного доступа из США. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в Twitter-аккаунте вакцины.

Попытка несанкционированного доступа в аккаунт произошла из штата Виргиния.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал выяснять причины случившегося. Позднее аккаунт был восстановлен.

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