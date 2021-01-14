Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Социальная сеть Twitter объяснила временную блокировку аккаунта российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» возможной попыткой несанкционированного доступа из США. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в Twitter-аккаунте вакцины.

Попытка несанкционированного доступа в аккаунт произошла из штата Виргиния.

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.

Thank you, @Twitter!



Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021

Ранее Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал выяснять причины случившегося. Позднее аккаунт был восстановлен.

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