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Воробьев: В Подмосковье планируют создать выездные пункты вакцинации от коронавируса
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Д. Трудников

Воробьев: В Подмосковье планируют создать выездные пункты вакцинации от коронавируса

Никита Абрамов

Здоровье

В Московской области рассмотрят вопрос создания передвижных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 января, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

— Сейчас смотрим, как максимально удобно сделать для трудовых коллективов выездные, передвижные пункты, которые могут приехать к тебе на работу и оказать эту услугу, — рассказал губернатор Подмосковья в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что выездные пункты вакцинации планируется создать для трудовых коллективов.

Ранее сообщалось, что более 17 тысяч жителей Московской области уже привились от коронавирусной инфекции.

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