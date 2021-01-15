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«Нереальная красотка»: Гагарина в купальнике восхитила поклонников
Полина Гагарина отдыхает с детьми на Мальдивах / Фото: instagram.com/gagara1987

«Нереальная красотка»: Гагарина в купальнике восхитила поклонников

Юлия Курганова

Звезды

Певица Полина Гагарина улетела на Мальдивы и уже две недели отдыхает с дочкой Мией и сыном Андреем. Она опубликовала очередное фото, на котором позировала в бассейне в купальнике.

Артистка продемонстрировала жилистое тело. Звезда смогла похвастаться идеально прокачанным прессом.

Фанаты певицы оценили ее снимок и отметили, что она в прекрасной форме.

«Женщина на миллион»; «Вот это мощный прессик»; «Нереальная красотка»; «Идеальная», — написали под фото пользователи.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина дала концерт на Мальдивах. Она исполнила популярные хиты и поздравила зрителей с сочельником.

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