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Синоптики пообещали морозную погоду в Москве 15 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики пообещали морозную погоду в Москве 15 января

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 15 января, малоградиентное барическое поле низкого давления будет определять погоду в столичном регионе. Ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16-18 градусов. В Подмосковье температура ожидается 18-13 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится морозная погода с температурой воздуха на восемь градусов ниже нормы. Атмосферное давление продолжит падать на повышенном фоне. Небольшой снег увеличит относительную влажность воздуха и уменьшит содержание кислорода в нем.

Для молодых и практически здоровых людей такая погода не должна вызвать метеопатических реакций. Но лица, которые страдают заболеваниями сосудистого характера, а это гипертоники и гипотоники, больные, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, люди с бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма могут испытывать ухудшение самочувствия. Им при себе нужно иметь лекарства первой помощи, чтобы купировать приступы, и ограничить пребывание на морозе.

Читайте также: Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице в ночь на 14 января

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