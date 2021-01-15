Более 400 тысяч услуг оказал первый флагманский офис «Мои документы» в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2018 году в Москве открылся первый флагманский офис «Мои документы», который заработал в Центральном округе столицы. За все время туда обратилось свыше 400 жителей столицы.

Так, офис стал первым, где появились услуги по регистрации и снятию с учета автомобиля, а также внесению изменений в регистрационные данные. На данный момент это можно сделать во всех флагманских офисах по предварительной записи на mos.ru или на интернет-портале государственных услуг.

В офисе жители могут подать заявления на приобретение гражданства несовершеннолетними в упрощенном порядке. Кроме того, услуга доступна во флагманском офисе Юго-Западного округа. Воспользоваться ею могут семьи, где один из родителей является гражданином России и проживает в столице, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также во флагманском офисе ЦАО можно оформить биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет с помощью криптобиокабины. Для получения услуги нужно заранее записаться на портале mos.ru.

Центры госуслуг «Мои документы» регулярно увеличивают перечень услуг и добавляют новые сервисы для удобства и комфорта москвичей. Например, в 2019 году во всех флагманских офисах стали доступны услуги Фонда социального страхования. В прошлом году в таких офисах стали получать водительское удостоверение в день обращения, а также подавать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.

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