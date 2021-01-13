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«Мои документы» напомнили об услугах Фонда социального страхования во флагманских офисах
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Мои документы» напомнили об услугах Фонда социального страхования во флагманских офисах

Виктория Родимкина

Город

В Москве четыре флагманских центра «Мои документы» предоставляют услуги Фонда социального страхования. Такая возможность появилась у посетителей офисов окружного значения два года назад, сообщает пресс-служба центров госуслуг в среду, 13 января.

В центры поступило более 1,5 тысячи обращений за услугами фонда от москвичей.

— Наиболее востребованной услугой среди страхователей оказалось подтверждение основного вида экономической деятельности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подать необходимые документы за прошлый год страхователи могут онлайн через портал госуслуг. Во флагманских офисах жители столицы могут зарегистрировать или снять с учета лиц, состоящих в правоотношениях в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности или материнства.

Помимо этого, в центрах «Мои документы» оказывают помощь индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам в подаче документов для исчисления и уплаты страховых взносов, добавили в пресс-службе.

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Центры госуслуг МосквыстрахованиеМои документы
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