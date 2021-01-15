Минкультуры РФ сообщило о закрытии федеральных музеев Москвы до 21 января

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Федеральные музеи Москвы останутся закрыты до 21 января 2021 года. Об этом говорится в приказе министра культуры России Ольги Любимовой.

Ранее сообщалось, что федеральные музеи и музеи-заповедники в столице закроют на период с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в целях недопущения распространения COVID-19.

Напомним, в столице на неделю продлили все ограничения, кроме школ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, городские вузы и колледжи будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах до 21 января 2021 года.

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