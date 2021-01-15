Движение электричек на Савеловском направлении ввели в график

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов на Савеловском направлении МЖД.

В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Ранее сообщалось, что движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги в сторону Одинцова затруднено из-за незапланированной остановки поезда.

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