Движение электричек на Савеловском направлении ввели в график
Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов на Савеловском направлении МЖД.
В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.
Ранее сообщалось, что движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги в сторону Одинцова затруднено из-за незапланированной остановки поезда.
Читайте также: Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД