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Движение электричек на Савеловском направлении ввели в график
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Движение электричек на Савеловском направлении ввели в график

Анастасия Колоскова

Транспорт

Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов на Савеловском направлении МЖД.

В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Ранее сообщалось, что движение на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской железной дороги в сторону Одинцова затруднено из-за незапланированной остановки поезда.

Читайте также: Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД

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