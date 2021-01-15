Анна Попова рассказала о популяционном иммунитете в России
В России наработался популяционный иммунитет от коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
— У нас наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости, — цитирует Попову РИА Новости.
Ранее Попова заявила, что данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно. Также она отметила, что за год в России от коронавирусной инфекции могут привить 60 процентов населения
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