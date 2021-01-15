Наталья Бондарчук рассказала о том, что ждет жену Бориса Грачевского

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Актриса Наталья Бондарчук рассказала о том, как обстоят дела у жены покойного Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской. По ее словам, Екатерина будет в ужасном состоянии.

— Его жена будет в ужасном состоянии. Он был бессребреником, все вкладывал в «Ералаш». Очень переживал, что в этом году ему не выделили финансирование, но продолжал работать, — цитирует Наталью StarHit.

Художник Никас Сафронов в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, что Екатерина не готова говорить о смерти мужа.

— Я общался с женой Бори. Обещал помочь ей с похоронами. Она еще юная, не знает, как и что делать. А это — дело сложное и дорогое. Я звал ее на программу, но она сказала, что не в силах говорить, не готова общаться на эту тему, — рассказал Сафронов.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и премьер-министр России Михаил Мишустин. Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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