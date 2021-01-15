Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19

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Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших может сохраняться до пяти месяцев. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.

— Иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить, уже даже после третьего месяца идет снижение уровня иммунитета, — цитирует РИА Новости Акимкина.

Также специалист рассказал, что, помимо антител, должен оставаться еще и клеточный иммунитет.

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