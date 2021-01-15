Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19
Фото: pixabay.com

Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19

Никита Абрамов

Здоровье

Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших может сохраняться до пяти месяцев. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.

— Иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить, уже даже после третьего месяца идет снижение уровня иммунитета, — цитирует РИА Новости Акимкина.

Также специалист рассказал, что, помимо антител, должен оставаться еще и клеточный иммунитет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова рассказала о доступности бесплатной вакцинации от COVID-19

иммунитеткоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте