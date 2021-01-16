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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5639 пациентов за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5639 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5639 пациентов. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 734 728. В столице за последние 24 часа выявили 4674 случая COVID-19. Москва по-прежнему лидирует по числу заболевших среди регионов России.

Ранее сообщалось, что со вторника, 19 января, прививку от коронавируса могут сделать новые категории работающих жителей столицы.

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