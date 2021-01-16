Жители Великобритании смогут вакцинироваться от COVID-19 в Солсберийском соборе

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В Солсберийском соборе в английском графстве Уилтшир открыли центр для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили представители церкви.

Прививки от COVID-19 смогут получить люди старше 80 лет. Во время вакцинации в соборе будет играть органная музыка.

Ранее собор был закрыт из-за связанных с коронавирусом ограничений. Однако Национальная система здравоохранения Англии приняла решение организовать в храме пункт вакцинации, добавили в соцсетях собора.

— Мы гордимся тем, что играем роль в программе вакцинации, которая спасает жизни и вселяет реальную надежду в эти трудные времена, — заявил настоятель собора Николас Пападопулос.

Для обычных посетитель храм закрыт, посетить его можно только по приглашению для прививки от коронавируса, уточняет РИА Новости.

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