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Более 325 тысяч заболевших COVID-19 зафиксировано в Японии с начала пандемии
Фото: Официальный аккаунт посольства Российской Федерации в Японии в Facebook

Более 325 тысяч заболевших COVID-19 зафиксировано в Японии с начала пандемии

Анастасия Волоснова

В мире

В субботу, 16 января, в Японии зафиксировали 7014 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших достигло 325,49 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал NHK, полагаясь на подсчеты с мест и данные минздрава страны.

За последние сутки больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Токио — 1809 человек. За этот период в стране скончались около 4,5 тысячи человек. На ИВЛ или ЭКМО были направлены 965 новых пациентов.

С начала пандемии в Японии выздоровели 244,6 тысячи человек.

Из-за роста заболеваемости на территории 11 из 47 префектур страны власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 7 февраля, сообщает РИА Новости.

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