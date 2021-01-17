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За сутки в Москве выявили 4012 случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За сутки в Москве выявили 4012 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

В Москве за последние сутки выявили 4012 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в воскресенье, 17 января.

В Telegram-канале оперштаба уточнили, что число выявленных случаев COVID-19 в Москве увеличилось до 891 648.

По последним данным, в городе выздоровели 739 340 пациентов, скончались от инфекции 12 468 человек.

За сутки в Москве выявили 4012 случаев коронавирусаФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Всего в России выявили 3 568 209 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве с 20 января открываются шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

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