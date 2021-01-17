За сутки в Москве выявили 4012 случаев коронавируса
В Москве за последние сутки выявили 4012 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в воскресенье, 17 января.
В Telegram-канале оперштаба уточнили, что число выявленных случаев COVID-19 в Москве увеличилось до 891 648.
По последним данным, в городе выздоровели 739 340 пациентов, скончались от инфекции 12 468 человек.
Всего в России выявили 3 568 209 случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Москве с 20 января открываются шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Более 96,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России