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Дептранс напомнил о закрытии станции метро «Алма-Атинская» из-за технических работ
Фото: Анна Быкова

Дептранс напомнил о закрытии станции метро «Алма-Атинская» из-за технических работ

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Москва, метро Алма-Атинская Карта всех событий

Станция «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии закроется для проведения технических работ с 12:00 до 17:00 в понедельник, 18 января. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

— Завтра, 18 января, с 12:00 до 17:00 будет закрыта станция «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии для проведения технических работ, — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте метрополитена.

Ранее сообщалось об измененном расписании станции «Алма-Атинская». Жителям столицы предлагается воспользоваться на время закрытия станции автобусами №№ 676, 740 и 764, которые довезут до станций «Красногвардейская», «Зябликово» и «Борисово».

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закрытие станции метроМосковский метрополитен
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