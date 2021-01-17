Три члена экипажа сухогруза «Арвин» обнаружены на скалах у берегов Турции

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В результате крушения сухогруза «Арвин» обнаружены тела трех погибших, одно из которых удалось извлечь из воды. Еще три члена затонувшего сухогруза замечены без движения на скалах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в посольстве России в Анкаре.

— В настоящее время спасатели пытаются добраться к ним по суше, — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также отметили, что в порт Бартын командированы сотрудники консульского отдела посольства России для оказания консульской помощи, а также для координации взаимодействия с турецкими властями на месте.

Ранее сообщалось, что на борту сухогруза «Арвин», который затонул в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын, находилось 12 человек, двое граждан России и десять граждан Украины. Уточняется, что сухогруз «Арвин» шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.

Согласно информации, размещенной на портале «Водный транспорт», оператором сухогруза «Арвин» является украинская компания Tesoro Marine. А владельцем — Arvin Shipping LTD (Белиз). В соответствии с данными портала Vesselfinder, сухогруз был построен в 1975 году и до 1992 года ходил под российским флагом.

Ранее стало известно о том, что российский сухогруз «Арвин» затонул в Черном море у берегов Турции. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что Турция началаоперацию по спасению членов экипажа с затонувшего судна. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.

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