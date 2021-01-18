Лидера группы Iced Earth арестовали за участие в протестах в здании Конгресса

Фото: Markus Felix / CC-BY-CA 3.0

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило об аресте гитариста и лидера группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в протестах на территории Капитолия 6 января. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте ведомства в Индианаполисе.

В сообщении говорится, что Шафферу предъявили шесть обвинений, среди которых участие в насильственных действиях в здании Капитолия.

— Шаффер, предположительно, был среди участников беспорядков, применивших «спрей от медведей» в отношении полиции Капитолия, — уточнили в пресс-службе ФБР.

По данным СМИ, лидер музыкальной группы попал на снимок, который был сделан во время протестов. Музыкант находился в толпе, которая штурмовала здание Конгресса в центре Вашингтона. ФРБ разместило его фото на плакате с просьбой помочь опознать людей, участвовавших в беспорядках.

The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/23X8w8pS4b to see images from current cases, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/9U593bRa3Y. pic.twitter.com/wQEHbxe9na — FBI Indianapolis (@FBIIndianapolis) January 11, 2021

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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