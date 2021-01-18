В МИД РФ рассказали о саммите лидеров «пятерки» СБ ООН

Фото: mid.ru / МИД РФ

Москва исходит из того, что саммит лидеров «пятерки» стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН пройдет, как только позволит ситуация с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 18 января.

Он отметил, что президент России Владимир Путин проявил инициативу провести саммит пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН. В мероприятии запланировано участие России, США, Китая, Франции и Великобритании.

— Все остальные лидеры членов «пятерки» позитивно отреагировали на такое предложение, — сказал глава МИД России во время пресс-конференции, трансляцию которой проводит радио Sputnik.

По его словам, провести встречу не позволила пандемия. В Москве намерены провести очное мероприятие для лидеров, поэтому встреча состоится как только улучшится эпидемиологическая ситуация.

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