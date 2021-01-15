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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили итоги саммита лидеров России, Азербайджана и Армении, который состоялся 11 января. Также Лавров и Байрамов затронули вопросы запуска процесса разблокирования экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества.

Ранее в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Пашинян заявил, что вопрос статуса региона еще предстоит определить.

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Сергей ЛавровАзербайджанНагорный Карабах
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