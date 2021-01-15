Глава МИД Турции рассказал о составе совместного с Россией центра в Карабахе

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В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, центр мониторинга будет находиться в Агдамском районе Азербайджана. Турецкие военные начали отправляться в эту точку, сообщает газета Sabah.

Чавушоглу добавил, что при необходимости наблюдательный центр можно будет расширить.

Ранее в Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Пашинян заявил, что вопрос статуса региона еще предстоит определить.

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