«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье до 19 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Московской области из-за гололедицы до конца вторника, 19 января. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 23:00 19 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России ожидается «нервная погода», сильнейшие морозы в начале недели резко сменятся оттепелью в пятницу. Диапазон температуры будет больше 30 градусов. Также на большей части территории Центрального федерального округа до 20 января ожидаются температуры на шесть–двенадцать градусов ниже климатической нормы.

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