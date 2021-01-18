Сергей Лавров заявил, что перенес коронавирус в легкой форме

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что уже переболел коронавирусом в легкой форме. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую транслировало радио Sputnik в понедельник, 18 января.

Министр отметил, что у него есть антитела к инфекции.

— У меня антитела. Я перенес в легкой форме коронавирус. Сейчас я услышал, что специалисты советуют тем, кто переболел все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера (17 января — прим. «ВМ»). Буду советоваться с врачами, — сказал Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что в России стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.

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