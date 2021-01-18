Метеоролог объяснил ошибку зарубежного прогноза на самую холодную ночь в столице

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Температура в центре столицы в ночь с воскресенья, 17 января, на понедельник, 18 января, не опускалась ниже 18 градусов мороза, хотя зарубежные сайты прогнозировали температуру в минус 28 градусов. Об этом сообщил доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.

По его словам, прошедшая ночь в городе была самой холодной за весь зимний период этого года.

— На отдельных станциях области температура опускалась до минус 30 градусов, в центре Москвы было теплее — до минус 17-18 градусов, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что разница объясняется тем, что столица является «островом тепла», сильно влияющим на температуры. Зарубежные метеорологи не смогли оценить его влияния, поэтому сделали ошибку в прогнозах, заявил эксперт.

Как уточнили ученые МГУ, термин «остров тепла» относится к территории, характеризующейся более высокой температурой земной поверхности или воздуха в сравнении с окружающей местностью. Для столицы характерно формирование «острова тепла» из-за того, что в тепловом балансе города принимают участие как природная, так и техногенная составляющие.

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