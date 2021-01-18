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СМИ: Ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии
Фото: pexels.com / Andreas Wohlfahrt

СМИ: Ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии

Кирилл Николаев

В мире

Ребенок с антителами к коронавирусной инфекции родился в болгарском городе Пазарджик. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Отмечается, что 28-летняя женщина во время беременности была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. Врачи выявили у нее коронавирусную инфекцию. Женщине сделали кесарево сечение, так как вирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода. После успешной операции ребенок появился на свет.

Новорожденному сделали тест, который показал наличие антител к коронавирусу. Ребенок чувствует себя хорошо. Его вместе с матерью планируют выписать из больницы в ближайшее время.

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