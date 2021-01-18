Главы МИД России и Армении обсудили договоренности по Карабаху

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили реализацию договоренностей трехсторонних саммитов по Нагорному Карабаху. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Кроме того, они затронули несколько актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.

— Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 года, в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе, — говорится в сообщении.

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