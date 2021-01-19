Российские миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которая направлялась в Нагорный Карабах из Армении. Всего домой вернулись свыше 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства обороны России во вторник, 19 января.

За минувшие сутки из Еревана в Степанакерт было доставлено 175 беженцев.

— Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 002 беженца, — уточнили в сообщении.

На 27 наблюдательных постах ведется постоянный контроль за соблюдением режима прекращения огня, передает РИА Новости.

Ранее Минздрав Армении сообщил, что за время конфликта в Нагорном Карабахе погибло 3330 человек.

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