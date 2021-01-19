В Крыму призвали Украину «не валять дурака» с проведением «крымской платформы»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов призвал Украину не валять дурака с проведением саммита «крымской платформы», навязывая свою модальность по теме полуострова.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит «крымской платформы» состоится 23 августа текущего года. Уточнялось, что на мероприятии планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма в состав Украины.

Александр Молохов заявил, что представители от России в этом «русофобском мероприятии» участвовать не будут.

— Более того, если Киев будет продолжать валять дурака, навязывая приглашенным экспертам свою пресловутую «модальность», то рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам, — пояснил специалист.

При этом он сообщил, что если организаторы будут готовы обсудить более важные вопросы, связанные с подачей воды или прекращением международной блокады полуострова, то не исключено, что отдельные организации могут принять участие в саммите, передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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