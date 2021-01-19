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Прокуратура выяснила, что спуск лавины на Домбае был принудительным
Фото: МЧС

Прокуратура выяснила, что спуск лавины на Домбае был принудительным

Виктория Родимкина

Происшествия

Сход снежной лавины на Домбае, в результате которой погиб мужчина, был принудительным, но неконтролируемым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии во вторник, 19 января.

По данным прокуратуры, 18 января около 13:00 сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда несколько раз выстрелили из орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара.

— Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что расследование дела находится на контроле прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики.

Сход лавины на Домбае

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии 18 января произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от 4 до 12 человек. По данным МЧС России, спасатели извлекли одного погибшего. Спасательные работы были завершены 18 января в 21:00 из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий. Во вторник, 19 января, работу по спасению возможных пострадавших снова возобновили.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки после схода снежной лавины в поселке Домбай.

Ранее по теме: Уголовное дело о халатности возбудили после гибели человека под лавиной на Домбае

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