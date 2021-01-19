Уголовное дело возбудили после гибели капитана сухогруза «Арвин» в Турции

Фото: sledcom.ru / Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили в РФ после гибели капитана затонувшего у берегов Турции сухогруза «Арвин». Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская во вторник, 19 января.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», — уточнила Марковская.

Она добавила, что следствие выявит виновных в крушении судна, передает РИА Новости.

Напомним, 17 января, украинский сухогруз «Арвин» потерпел крушение в районе Инкуму Турции. На борту было двое россиян и десять граждан Украины. В Росморречфлоте сообщили, что найдено тело россиянина, который являлся капитаном судна.

По данным посольства России в Анкаре, в результате крушения погибли трое моряков.

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