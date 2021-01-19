Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума прекратила полномочия умершего в Москве депутата Антошкина
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума прекратила полномочия умершего в Москве депутата Антошкина

Ростислав Зубков

Общество

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Николая Антошкина. Ранее его не стало из-за болезни, связанной с коронавирусом.

— Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Антошкина Николая Тимофеевича, — приводит РИА Новости выдержку из постановления нижней палаты парламента.

Полномочия покойного парламентария прекращены начиная с 17 января.

Напомним, Герой СССР, депутат ГД, генерал-полковник Николай Антошкин умер в Москве 17 января. Ему было 79 лет. Мужчина скончался в больнице. В последнее время он болел коронавирусом.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Антошкин родился в 1942 году. Он командовал авиационной группой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. При этом он сам участвовал в полетах над местом аварии. Помимо этого, Николай Антошкин обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, среди которых был «Буран».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Госдума отменила пленарное заседание 21 января из-за COVID-19

Госдумасмертьдепутат
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Все мнения
О проекте