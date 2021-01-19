Госдума прекратила полномочия умершего в Москве депутата Антошкина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Николая Антошкина. Ранее его не стало из-за болезни, связанной с коронавирусом.

— Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Антошкина Николая Тимофеевича, — приводит РИА Новости выдержку из постановления нижней палаты парламента.

Полномочия покойного парламентария прекращены начиная с 17 января.

Напомним, Герой СССР, депутат ГД, генерал-полковник Николай Антошкин умер в Москве 17 января. Ему было 79 лет. Мужчина скончался в больнице. В последнее время он болел коронавирусом.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Антошкин родился в 1942 году. Он командовал авиационной группой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. При этом он сам участвовал в полетах над местом аварии. Помимо этого, Николай Антошкин обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, среди которых был «Буран».

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