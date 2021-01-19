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Завершены поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае
Фото: МЧС / Карачаево-Черкессия

Завершены поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае

Ростислав Зубков

Общество

На Домбае завершены спасательные работы. Об этом главное управление МЧС по Карачаево-Черкесской республике сообщило во вторник, 19 января.

— Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины... Иные пострадавшие и погибшие не обнаружены, — указано в публикации пресс-службы ведомства.

Экстренные службы уточнили, что их сотрудники полностью изучили тело сошедшей лавины.

В устранении последствий ЧП принимали участие 79 человек и две единицы техники. От МЧС РФ работали 66 экспертов и две единицы техники.

Сход лавины на Домбае

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии 18 января произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от 4 до 12 человек. По данным МЧС России, спасатели извлекли одного погибшего. Спасательные работы были завершены 18 января в 21:00 из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий. Во вторник, 19 января, работу по спасению возможных пострадавших снова возобновили.

Видео: Telegram-канал «Mash»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки после схода снежной лавины в поселке Домбай.

Читайте также: Прокуратура выяснила, что спуск лавины на Домбае был принудительным

МЧСКарачаево-Черкесиясход лавины
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