Движение на МКАД в районе Липецкой улицы восстановлено

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Россия, Москва, МКАД, 26-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке Московской кольцевой автодороги в районе Липецкой улицы восстановлено после аварии с участием грузовых автомобилей.

Как уточняет столичный департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале, в настоящее время движение на 26-м километре внешней стороны трассы полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения двух грузовиков движение в районе инцидента было ограничено до одного правого ряда, длина затора составляла 1,2 километра.

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