Посольство РФ в США потребовало восстановить телефонию в генконсульстве

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Российское посольство в США направило с американский Госдепартамент ноту с требованием решить проблему с телефонной связью в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

Как отмечается в заявлении дипмиссии, ранее генконсульство направило соответствующий запрос в Госдеп. В дополнение к нему была составлена нота от посольства «с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения».

В документе российские дипломаты обращают внимание американских коллег «на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи».

— Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую, — говорится в ноте на официальном сайте посольства РФ в США.

Ранее сообщалось, что с 18 января американская сторона отключила телефонию в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. Американцы ссылаются на технический сбой, который не удается решить уже в течение двух дней. При этом утверждается, что перестала работать не одна линия, а сразу много.

Официальный представитель Госдепартамента заявила, что американское внешнеполитическое ведомство не осведомлено о проблемах со связью в генеральном консульстве России в Вашингтоне. Она также предложила «обратиться за содействием к компании, предоставляющей услуги».

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