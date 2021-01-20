Посольство РФ в США потребовало восстановить телефонию в генконсульстве
Российское посольство в США направило с американский Госдепартамент ноту с требованием решить проблему с телефонной связью в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.
Как отмечается в заявлении дипмиссии, ранее генконсульство направило соответствующий запрос в Госдеп. В дополнение к нему была составлена нота от посольства «с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения».
В документе российские дипломаты обращают внимание американских коллег «на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи».
— Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую, — говорится в ноте на официальном сайте посольства РФ в США.
Ранее сообщалось, что с 18 января американская сторона отключила телефонию в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. Американцы ссылаются на технический сбой, который не удается решить уже в течение двух дней. При этом утверждается, что перестала работать не одна линия, а сразу много.
Официальный представитель Госдепартамента заявила, что американское внешнеполитическое ведомство не осведомлено о проблемах со связью в генеральном консульстве России в Вашингтоне. Она также предложила «обратиться за содействием к компании, предоставляющей услуги».
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