«Может развиться кома»: врач посоветовал диабетикам привиться от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пациентам с диабетом рекомендуется привиться от коронавируса, чтобы защитить себя от тяжелых последствий инфицирования. Об этом заявил главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

По его словам, страдающие от диабета сложнее переносят многие болезни, в том числе недуг, вызванный COVID-19.

— У них поднимается сахар в крови и может развиться кома. Также повышается риск тяжелого течения ковида, — сказал медик.

Он уточнил, что на сегодняшний день у диабетиков появилась возможность обезопасить себя от ненужных рисков. Чтобы защититься, Анциферов советует привиться от коронавируса отечественной вакциной. Она не повлияет на развитие диабета, не ухудшит его течение в дальнейшем, а также защитит от ковида и его тяжелых последствий, уверяет врач.

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