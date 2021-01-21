Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 января
В четверг, 21 января, погоду в столичном регионе будет определять теплый атмосферный фронт. Он принес облачную погоду и снег.
Температура воздуха в Москве составит от минус четырех до минус шести градусов. В Подмосковье ожидается до восьми градусов ниже нуля.
Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее департамент транспорта Москвы рассказал о преимуществах электробусов в период холодов.
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