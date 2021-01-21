«Альфа и омега»: Антонов назвал главные направления политики США

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РФ будет оценивать внешнеполитические подходы команды американского лидера Джо Байдена по делам, а не по риторике. Такое мнение выразил посол в США Анатолий Антонов в четверг, 21 января.

По его словам, одним из основных направлений политики Вашингтона является «сдерживание Москвы». Кроме того, он добавил, что особых перемен в политике США по отношению к России ожидать не стоит.

— Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики, — цитирует Антонова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что системное сдерживание РФ остается «альфой и омегой» политики США.

Ранее посол России в США заявил, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в двусторонних отношениях.

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