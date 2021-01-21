Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Альфа и омега»: Антонов назвал главные направления политики США
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «RT на русском»

«Альфа и омега»: Антонов назвал главные направления политики США

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

РФ будет оценивать внешнеполитические подходы команды американского лидера Джо Байдена по делам, а не по риторике. Такое мнение выразил посол в США Анатолий Антонов в четверг, 21 января.

По его словам, одним из основных направлений политики Вашингтона является «сдерживание Москвы». Кроме того, он добавил, что особых перемен в политике США по отношению к России ожидать не стоит.

— Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики, — цитирует Антонова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что системное сдерживание РФ остается «альфой и омегой» политики США.

Ранее посол России в США заявил, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в двусторонних отношениях.

Читайте также: Слуцкий назвал хамством отключение телефонии в консульстве РФ в Нью-Йорке

Анатолий АнтоновРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте