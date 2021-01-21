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Посол России в США рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Посол России в США рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Перспектива встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в 2021 году будет зависеть и от мировой эпидемической ситуации. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 21 января.

По его словам, в условиях пандемии коронавирусной инфекции трудно оценивать перспективы возобновления очных встреч. Он отметил, что формирование графика таких мероприятий будет зависеть от улучшения эпидемической обстановки в мире, передает РИА Новости.

Кроме того, любые планы подлежат согласованию с новой администрацией Соединенных Штатов, уточнил Антонов.

Ранее посол России в США заявил, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, в том числе по устранению накопившихся раздражителей в двусторонних отношениях.

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