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Ученые рассказали о втором пути попадания COVID-19 в легкие
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Ученые рассказали о втором пути попадания COVID-19 в легкие

Юлия Ямпольская

Здоровье

Исследователи выяснили, что коронавирус может попадать в легочные и бронхиальные клетки двумя способами. Так, COVID-19 использует для «входа» не только белок ACE2, но и фермент AXL. Китайские ученые из провинции Чжэцзян совместно с коллегами из Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими экспертами опубликовали соответствующие выводы в Cell Research.

Cпециалисты уточнили, что белок АСЕ2 играет большую роль как рецептор для коронавирусной инфекции, но имеет низкую экспрессию в дыхательных путях. Кроме того, стало известно, что его активность выше в почках и органах пищеварения.

Также внимание исследователей привлек мембранный белок AXL, который связан с передачей сигналов от соединительных тканей в цитоплазму — во внутреннюю среду клетки. Белок несет ответственность за регуляцию большинства физиологических процессов, среди них — выживание клеток и иммунные ответы.

Эксперименты, которые провели китайские ученые, показали, что при отключении рецепторов число вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека уменьшалось.

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