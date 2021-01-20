В ВОЗ опровергли смерти от вакцины против коронавируса

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В ходе онлайн-сессии эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что в мире до сих пор не было зарегистрировано ни одной смерти из-за вакцин, которые в настоящее время используются против COVID-19.

Как отметила Симао, зафиксированы «несколько побочных эффектов, о которых писали СМИ».

— Речь идет об анафилактическом шоке. Потому что у некоторых людей уже есть предрасположенность к серьезным аллергиям. Поэтому если у вас есть такая история болезни, то необходимо прививаться в медицинских учреждениях под наблюдением, — указала эксперт ВОЗ.

Симао также отметила, что ВОЗ внимательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. Кроме того, в настоящее время еще 12 вакцин ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов ВОЗ.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции объективно обладают всем потенциалом, чтобы на равной основе конкурировать на мировой арене.

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале–марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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